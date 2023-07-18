Son dakika... Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Son dakika... Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edilirken, İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada yangının söndürüldüğü, yaralı ya da can kaybının olmadığı kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:33
Son dakika... Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. 

Yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. 

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastaların tahliye edildiği aktarıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

İstanbul Valiliği'nden yangın ile ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur."


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