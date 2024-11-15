Bakanlığa ait kamyon kaza yaptı! Mühürlü kitaplar etrafa saçıldı...

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:06

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:06

Feci kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. yönetimindeki 06 DV 5662 plakalı, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğu öğrenilen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Toprak yığınına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜHÜRLÜ KİTAPLAR ÇEVREYE SAÇILDI

Kastamonu İl Halk Kütüphanesine ait olduğu öğrenilen mühürlü kitaplar, çarpmanın etkisiyle çevreye saçıldı. Kamyonda bulunan kitapların bir kısmının da zarar gördüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.