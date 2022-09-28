Bakanlık açıkladı: Sosyal konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '250 Bin Sosyal Konut Kampanyası' kapsamındaki projelere, hane halkı adına 1'den fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların tümünün geçersiz sayılacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası'nda ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değinildi.
Hane halkı adına, kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca 1 başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, 1'den fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her 2'sinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocukların ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
Açıklamada, eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda birinin başvurusunu iptal etmesi gerektiği belirtilerek, "Başvurunun iptal edilmesi için başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi gerekmekte. Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedeli Ziraat Bankası şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedeli Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya 'www.halkbank.com.tr' internet sitesi üzerinden alınabilecek. Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler" denildi.
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