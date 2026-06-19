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Bakanlık ifşa etti: İki firmanın ürünlerinde at ve eşek eti çıktı!

Bakanlık ifşa etti: İki firmanın ürünlerinde at ve eşek eti çıktı!

19.06.2026 15:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakanlık ifşa etti: İki firmanın ürünlerinde at ve eşek eti çıktı!

Gıda denetimlerinin sonucunu paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı, iki firmanın ürünlerinde at ve eşek eti çıktığını kamuoyuna duyurdu. Bu firmalardan birinin Gaziantep Şehitkamil'deki "Löp Löp Gıda" adlı işletme, bir diğerinin ise Mersin Toroslar'daki "Öz Şamedan" adlı yemek firması olduğu kaydedildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Söz konusu ürünler ile markaları yurttaşlara açıklayan bakanlık, 'gıda sahtekarları' listesini 18 Haziran tarihinde güncelledi.

Güncellenen listede; tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, adana kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran, baharat, içli köfte, kavurma gibi ürünlerde hile yapıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu listenin en skandal kısmı ise, yurttaşlara yine at ve eşek eti yedirildiğinin ortaya çıkması oldu.

İKİ İŞLETMENİN İÇLİ KÖFTE İLE KAVURMASI LİSTEDE!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hizmet veren "Löp Löp Gıda" adlı işletmenin içli köftesinde at ve eşek eti tespit edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde hizmet veren "Öz Şamedan" adlı yemek firmasının kavurma etinde de, at ve eşek etinin kullanıldığı belirlendi.

İlgili Konular: #tarım ve orman bakanlığı #denetim #eşek

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