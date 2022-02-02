Bakanlık kasasından milyarlar akacak: Aralarında Erdoğan'ın kızı da var

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:21

Covid-19 salgını boyunca gündemden düşmeyen Sağlık Bakanlığı, bu yıl da uzmanların “rant hastaneleri” diye nitelendirdiği şehir hastanelerini işleten şirketlere milyarlarca lira aktaracak. Bakanlık kasasından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yöneticisi olduğu Yeşilay’a da milyonlarca lira verilecek.

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı’nda bakanlık bütçesine ilişkin çarpıcı bilgiler yer verildi. Raporda şehir hastanelerini işletecek şirkete ödenecek para “Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler” adı altında açıkladı. Buna göre, bu yıl şehir hastanelerini işleten şirketlere, 21 milyar 564 milyon TL ödenecek. Şirketlere 2023 yılında 24 milyar 255 milyon TL ve 2024 yılında ise 25 milyar 808 milyon TL aktarılacağı belirtildi.

RESMEN ÇARK ETTİLER

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “bir başarı hikâyesi” olarak tanıttığı şehir hastaneleri modelinden 2019 yılında çark edildi. “U dönüşü” olarak yorumlanan bu kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şehir hastanelerinin artık Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli yerine genel bütçe kaynaklarıyla yapılacak” diye açıklamıştı. İktidarın geri adım attığı şehir hastaneleri bugüne kadar bütçede “kara delik” oluşturdu ve sözleşmeler nedeniyle yıllarca da oluşturmaya devam edecek.

Kamu özel işbirliği yapılan şehir hastanelerine ilişkin skandallara Sayıştay’ın raporlarında da yer verildi. Sayıştay raporlarında, şirketler tarafından temin edilmesi gereken tıbbi malzemelerin temin edilmediği belirtildi.

SKANDALLAR ZİNCİRİ

Sayıştay denetçileri, bazı şehir hastanelerindeki tıbbi ekipmanların sağlık hizmet sunumuna uygun nitelikte olmamasına rağmen bu ekipmanlarının kabulünün yapıldığını da tespit etti. Denetçiler, Sağlık Bakanlığı ile şehir hastanelerini işleten şirketlerle yapılan sözleşmelerde belirtilen tıbbi cihazların, yerinde yapılan denetimlerle sağlık tesisinde bulunamadığı da rapora ekledi. Denetçilerinin yaptığı incelemede, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde "Görevli şirket tarafından kullanılan bir depoda Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmeyen tıbbi ekipmanların bulunduğu” belirlendi.

YEŞİLAY’A DA PARA AKACAK

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı’nda, bakanlık kasasından Yeşilay ve Kızılay’a aktarılacak paralara ilişkin de bilgilere yerildi. Buna göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı ve aynı zamanda da eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ın yöneticisi olduğu Yeşilay’a sadece bu yıl tam 187 milyon 358 bin TL aktarılacak. Yeşilay’a 2023 yılında 203 milyon 762 bin TL ve 2024 yılında ise 219 milyon 770 bin TL aktarılacağı belirtildi. Ayrıca Yeşilay’ın yönetiminde AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya da yer alıyor.