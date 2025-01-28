Bakanlık müfettişlerinden Grand Kartal Otel'de inceleme
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yanan Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri inceleme yaptı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak gece saatlerinde Grand Kartal Otel'in mutfak kısmından başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklanırken, son olarak oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. İstanbul'da gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
İNCELEME YAPILDI
Otel yangını ile ilgili çok yönlü soruşturma sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, yanan Grand Kartal Otel'e geldi. Müfettişler, jandarma ekipleri ile birlikte otelin piste bakan cephesinden otelin yanan kısımlarına girerek incelemelerde bulundu.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.
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