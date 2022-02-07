Bakanlık yetkililerinden 'elektriğimi verin' diyen yurttaşa 'Al çay iç' yanıtı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:27

Kar yağışının ardından 3 Şubat Perşembe, sabah saatlerinden itibaren Isparta’da pek çok bölgede elektrikler kesilmişti. Kesintinin 4. gününde bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kesintinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, çalışmaların devam ettiği Zafer Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Bu sırada açıklama yapan Bakan Dönmez'e, tepki gösterdi.

"ELEKTRİĞİMİ VERİN ARKADAŞ"

Bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan yurttaş, "Nereye götürüyorsunuz beni arkadaş. Ben halkım" dedi. Elektriğin gelmemesine isyan eden yaşlı adam "Benim evimde sabaha kadar soba tütüyor, gaz lambasıyla. Benim elektriğimi verin arkadaş" dedi.

Yurttaşı sakinleştirmeye çalışan bakanlık yetkilileri ise yaşlı adama "Al çay iç" yanıtını verdi.

"NE YAPACAĞIM BEN ÇAYI?"

Kendisine uzatılan çayı reddeden yaşlı adam "Ne yapacağım ben çayı, benim elektriğimi verin arkadaş. Göstermelik çıktı o adam oraya. Allah'ın aşkına sabrettik, burama kadar geldi. 15 Temmuz'da Ankara'da kurşun yedim ben. Ayıp yahu. En sonunda çileden çıkardınız beni" diye konuştu.

Açıklama esnasında bölgede bulunan AKP Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Senin elektriğin açılana kadar gitmeyeceğim" diyerek mağduriyetin hızlıca çözüleceğini söyledi.

"ÇOCUĞUM HASTA"

Bilgiç'e "Dört gündür çoluk çocuk sefil olduk. Bu olay İstanbul'da olsaydı inan olsun dünya duymuştu. Çocuğum hasta" diyen yurttaşlar, yağan karın bu kadar uzun süreli bir mağduriyet yaratmaması gerektiğini söyledi.

Mahallelinin tepkisinin ardından Zafer Mahallesi'nin büyük bölümüne elektrik verilmeye başlandı. AKP'li Vekil Bilgiç, yurttaşların mağduriyetinin CK Elektrik tarafından karşılanacağı sözünü verdi.

ÇAY FIRLATMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin güneyini saran orman yangınları ve Karadeniz’deki sel felaketinin ardından afet bölgelerinde vatandaşlara çay fırlatması tepki çekmişti.