Köfteci Yusuf'tan sonra bir şok daha... Bakanlık listeyi güncelledi: Zorlu Center'daki lüks restoran ifşa oldu!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:28

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:29

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş gıda listesini güncelledi. Söz konusu listeye 35 ürün daha eklenirken Zorlu Center'da bulunan Lüks restoran dikkat çekti.

1346 ÜRÜN LİSTEDE

Taklit-tağşiş-1 ( Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması) listesine 26, Taklit veya Tağşiş-2 (Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması) listesine 9 yeni ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1346'ya yükseldi.

LİSTEDE LÜKS RESTORAN AYRINTISI

Bakanlık tarafından paylaşılan yeni listede İstanbul'un göbeğinde bulunan Zorlu Center'daki lüks restoran dikkat çekti.

İtalyan mutfağı olarak hizmet veren restoranda taklit gıda tespit edildi. Yüzde 100 manda sütü kullanıldığı ifade edilen mozarella peynirinin inek sütü içerdiği ortaya çıktı.

BAKLAVADA AY ÇEKİRDEĞİ

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan fıstıklı baklavada da İstanbul'da fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıkarken Afyonkarahisar'da ısıl işlem görmüş sucuklarda kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespit edildi.