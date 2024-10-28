Bakanlıktan yeni ifşa: Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak açıkladığı gıda sahtekarları listesine 2 ünlü marka daha girdi. Her iki firmanın da peyniri 'hileli' çıktı. İşte Bakanlığın yeni ifşaları...
Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren gıda ürünlerini açıklamaya devam ediyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.
Diyarbarkır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi. Tulum peynirinin içinde bitkisel yağ ve netamisin tespit olduğu belirlendi.
Listede en çok hilenin zeytinyağı, kırmızı et, lahmacun, baharat, yoğurt ve peynirde yapıldığı görülüyor.
İKİ MARKA DA LİSTEYE GİRDİ
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 28 Ekim tarihli listede ise 2 ürün yer aldı.
Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı. Zeytinyağında sıkça kullanılan tohum yağı karışımı olduğu açıklandı.
Öte yandan Çermik Peynircilik'le ilgili "Şikayet Var" adlı sitede çok sayıda şikayet olduğu görüldü.
Söz konusu şikayetlerden bazıları şöyle:
"Çermik yörem peynirden aldığım 3 kg tulum 2 kg otlu peynir 5 kg toplam resmen tereyağı alınmış ekşimek çıktı. İçine biraz ot karıştırıp sıkıştırıp peynir görüntüsü verip el yapımı diye yanıltıyorlar."
"Yöresel Çermik Peynircilik'ten aldığım tulum peyniri çok kötü çıktı, yenilecek gibi değildi. Çok acı bir tadı vardı, videolarda gösterilen peynirle alakası yoktu."
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