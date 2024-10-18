Bakanlıktan yeni ifşalar: Üç harfli market zincirinde satılan peynirde sağlığa zararlı madde bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. Bugün yapılan eklemede, yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir peynirin, üç harfli market zincirlerinden birinde satışa sunuluyor olması dikkat çekti. İşte yeni liste...

Bakanlıktan yeni ifşalar: Üç harfli market zincirinde satılan peynirde sağlığa zararlı madde bulundu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:21

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, Türkiye'nin en çok tartışılan meselelerinden biri olmaya devam ediliyor. 

YURTTAŞLAR DA İHBAR EDEBİLİYOR

Bakanlık, denetimler kapsamında alınan ürün örneklerini laboratuvarlarda analiz ediyor. Yapılan testlerle, ürünlerin içerdiği maddeler titizlikle incelenerek mevzuata aykırı durumlar tespit ediliyor.

Gıda ürünlerinde sahtecilik ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi birçok üründe taklit ve tağşişe sıkça rastlanıyor. Fiyat, tat, renk veya kokusundan şüphelenilen ürünlerden uzak durmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunulması gerekiyor.

İFŞALAR SÜRÜYOR

Sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan ürünlerin listesi her geçen gün genişliyor.

Başlangıçta 600'ün üzerinde gıdanın yer aldığı listede çok sayıda et, peynir, zeytinyağı gibi ürün yer alırken, bugün yapılan eklemede listeye yeni peynir ve tereyağı üreticileri eklendi. 

ÜÇ HARFLİ MARKET ZİNCİRLERİNDE SATILIYOR

Yapılan incelemelerde, Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettirdiği ve tüm şubelerinde satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hileli madde tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde tespit edilen netamisin maddesinin, küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi. 

Bakanlık tarafından yasaklı maddeler arasında bulunan bu gıda koruyucusu, fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.


Etiketler: #peynir #tarım ve orman bakanlığı

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