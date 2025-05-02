Bakanlıktan yeni 'taklit ve tağşiş' listesi: Sıvı yağda skandal!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:02

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:02

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine 28 Nisan'da eklenen sıvı yağ şoke etti.

Bir markanın yemeklik karışım sıvı yağında uygunsuzluk tespit edildi.