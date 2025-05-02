Bakanlıktan yeni 'taklit ve tağşiş' listesi: Sıvı yağda skandal!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Son güncellemeyle birlikte, yemeklik sıvı yağda 'boya' tespit edildi.

Bakanlıktan yeni 'taklit ve tağşiş' listesi: Sıvı yağda skandal!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:02

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine 28 Nisan'da eklenen sıvı yağ şoke etti.

Bir markanın yemeklik karışım sıvı yağında uygunsuzluk tespit edildi.


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #taklit #tağşiş listesi

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