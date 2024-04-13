Bakır yüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:17
Bakır yüklü TIR'ın dorsesinden 64 kaçak göçmen çıktı
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Ağrı'dan İstanbul'a giden K.Y (58) yönetimindeki 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü TIR, ihbar üzerine polis uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı.

Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

TIR şoförü K.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor. 

 


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