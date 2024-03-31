Bakırköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bakırköy'de seçimi kim kazandı? Bakırköy Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:12

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:12

Bakırköy yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Ali Talip Özdemir

CHP

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

İYİ Parti

Ataner Orkunoğlu

DEM Parti

Medeni Andok

Yeniden Refah

Salih Doğan

Zafer Partisi

Türker Tolga Topaloğlu

Saadet

Ramazan Boyalık

Memleket

Ümit Yaşar Demir

TİP

Bilge Seçkin Çetinkaya

Büyük Birlik

Taylan Mahmut Çorta

HÜDA PAR

Ahmet Pak

DEVA Partisi

Gökhan Yılmazer

Gelecek Partisi

Cüneyt Çeliksoy

BAKIRKÖY'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.