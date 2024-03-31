Bakırköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bakırköy'de seçimi kim kazandı? Bakırköy Belediye başkanı kim oldu?
Bakırköy seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Bakırköy'de hangi aday ne kadar oy aldı? Bakırköy Belediye başkanı kim oldu?
Bakırköy yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Ali Talip Özdemir
CHP
Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
İYİ Parti
Ataner Orkunoğlu
DEM Parti
Medeni Andok
Yeniden Refah
Salih Doğan
Zafer Partisi
Türker Tolga Topaloğlu
Saadet
Ramazan Boyalık
Memleket
Ümit Yaşar Demir
TİP
Bilge Seçkin Çetinkaya
Büyük Birlik
Taylan Mahmut Çorta
HÜDA PAR
Ahmet Pak
DEVA Partisi
Gökhan Yılmazer
Gelecek Partisi
Cüneyt Çeliksoy
BAKIRKÖY'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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