Bakırköy'de aynı gün iki eve giren hırsız yakalandı

Bakırköy'de aynı gün girdiği iki evde hırsızlık yapan şüpheli E.Ç. (39) polis tarafından yakalandı.

Bakırköy'de aynı gün iki eve giren hırsız yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:53

Olay, 18 Aralık 2024'te Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. A.R.A.'nın olmadığı bir anda daireye giren hırsız evde bulunan 5 bin lirayı alarak kaçtı.

Aynı gün aynı mahallede N.S.E'nin evine de giren şüpheli bin 500 dolar, bin 500 Euro ve 10 bin dolar değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Hırsızlık büro Amirliği ekipleri iki hırsızlık olayının aynı şüpheli tarafından yapıldığını belirledi.

Polis, girdiği evin salonundaki güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın elindeki bavulla kaçarken sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına daha yakalandığını belirledi.

Kamera görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüpheli E.Ç. gözaltına alındı. Daha önceden 19 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #BAKırköy #hırsızlık #hırsız

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