Kartal'da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Kartal’da sebze ve meyve yüklü kamyonetle servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde, 30 Kasım Çarşamba saat 06.30 sıralarında Seddülbahir Caddesi’nden Sanayi Caddesi’ne çıkan 34 BUJ 58 plakalı Mahfuz Erdoğmuş yönetimindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet, 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrilirken minibüs kaldırıma çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü Erdoğmuş araç içerisinde sıkışırken, kamyonette bulunan Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralandı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kamyonette sıkışan Mahfuz Erdoğmuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yaralılar ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı. Kamyonetten çıkarılan Erdoğmuş’un cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi sahil yönü bir süre trafiğe kapandı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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