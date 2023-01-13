İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: 7. kattan düştü

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:27

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:06

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binada dün akşam saat 22.00 sıralarında 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.

Esma E.’yi gören çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, 16 yaşındaki çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Esma E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Olay sonrası polis ekipleri inceleme bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. 16 yaşındaki çocuğun ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan olaydan iki saat önce Esma E.’nin ‘Hepinizi çok seviyorum çok’ notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi.