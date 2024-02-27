Kastamonu'da korkutan anlar: Buzdolabı patladı, iki ev yandı!
Kastamonu’nun Cide ilçesinde buzdolabının patlaması neticesinde çıkan yangında iki ev yandı.
Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi’nde, buzdolabının patlaması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere’ye ait evler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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