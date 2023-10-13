Balat'ta bulunan oyuncak müzesi küle döndü

İstanbul Fatih'te 2 katlı tarihi ahşap binada bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, yangın sonrası müzede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 06:58
Balat'ta bulunan oyuncak müzesi küle döndü
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Dün gece saat 05.00 sıralarında Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı.

Abdülezelpaşa Caddesi'nde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nden yükselen alevleri gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada alevler oyuncak müzesinin hem çatısını hem de içeride bulunan oyuncakları sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 2 katlı ahşap binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın, Oyuncak Müzesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken müze olarak kullanılan binada büyük çapta hasar meydana geldi.


Balat Yangın oyuncak müzesi

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