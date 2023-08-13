Balat’ta iki grup arasında 'silahlı ve taşlı' kavga
Balat’ta iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada şüphelilerden biri, husumetli olduğu gruptan bir kişiye silahla ateş etti.
İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi'nde önceki gün husumetli iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönmesiyle iki taraf birbirine taş ve sopalarla saldırdı.
Tartışmanın ilerleyen dakikalarında elinde silah bulunan bir şüpheli karşı gruptan bir kişiye ateş etti.
Sokak üzerinde yaşanan hareketlilik bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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