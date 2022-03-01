Balerin Avidor'un "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" davasında mütalaa açıklandı
Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada, süpermarketten et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Evlin Avidor'un, 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Sarıyer'deki marketten et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerin Evlin Avidor'un yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Avidor'un avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Evidor'un, müşteki Emrah Gür'ün yetkilisi olduğu bir süpermarkette, kasiyer bulunmayan 'jet ödeme' noktasından çıkış yaptığı esnada durdurulduğu kaydetti. Mütalaada, Avidor'un 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, fakat toplam değeri 151,98 lira olan 3 paket et ürününü, parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı belirtildi.
DAVA ERTELENDİ
Savcılıkça hazırlanan mütalaada, Avidor'un imkanı olmasına rağmen daha fazla mal almadığı ve Türk Ceza Kanunu'ndaki 145. madde gereği, çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin az olduğu hususlarının gözetilmesi gerektiği aktarıldı. Mütalaada, sanığın 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığına teşebbüs' suçundan 2.5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mütalaanın ardından sanık avukatlar, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.
Mahkeme, sanık avukatlarına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.
İlgili Haberler
- 'The Crown' dizisinin setinde hırsızlık: Çekim esnasında çalındı
- Gökhan Özoğuz: 'Hırsızlık meşru hale gelmişse, çöküş kaçınılmazdır'
- Son anket açıklandı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı yine geçti!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Kartla yapılan ödemeler yüzde 76 arttı
- Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi
- Netflix Türkiye bu hafta yayınlanacak yapımları açıkladı
- Yavru köpek 'Dora'yı öldüren kişinin cezası belli oldu
- 'Ailene büyü yapılmış' diyen adamı polise yakalattı
- Motosikleti çalınan kurye: Geleceğimi çaldılar
- HDP'den 'ittifak' açıklaması
- Mastercard ve Visa'dan Rusya'ya yaptırım kararı
- Ekmeğin hem gramı düştü hem de zam yapıldı
- Bir ilde daha ekmeğe zam