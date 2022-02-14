Gökhan Özoğuz: 'Hırsızlık meşru hale gelmişse, çöküş kaçınılmazdır'

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:42

Athena grubunun solisti, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında geliyor. Ünlü şarkıcı, özellikle Türkiye gündemine yaptığı yorum ve eleştiriler ile biliniyor.

Son olarak Özoğuz, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"HIRSIZLIK MEŞRU HALE GELMİŞSE..."

Ünlü şarkıcı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir yönetim sisteminde umarsız hırsızlık meşru hale gelmişse, çöküş kaçınılmazdır!"

'TROLL ORDUSUNA' TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özoğuz, geçen haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘yalan başlıklar açan paralı troll ordu’larına da tepki göstermişti.

Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var Kadıköy'de, liyakat böyle bir şey. İstanbul'a ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla. Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. İlk önce gidin de Başakşehir'de 12 saattir bozulan TIR'ı çekin yoldan insanlar aç" ifadesini kullanmıştı.

