Balık restoranında antik çağlara ait 11 'amfora' ele geçirildi

05 Temmuz 2022 Salı, 17:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer'de bir restoranda, amfora adı verilen batık gemilerde bulunan antik çağlara ait Yunan çömlekleri ele geçirdi.

Amforaların Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği istihbaratıyla başlatılan çalışmalarda, restoran aylar süren takibe alındı.

MİLATTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT

Elde edilen bilgilerle restorana 26 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda milattan önce 450'li yıllara ait olduğu değerlendirilen, o çağda zeytinyağı ve tahıl saklamak için kullanılan çift kulplu 11 amfora ele geçirildi.

Amforaların Roma ve Helensktik dönemlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Amforaların balıkçıların ağlarına takılarak bulunduğu, el değiştirerek ünlülerin müşterileri olduğu belirtilen restoranda sergilendiği öğrenildi.

Emniyet ekiplerince el konulan amforaların, incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.