Balık restoranında antik çağlara ait 11 'amfora' ele geçirildi
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'deki bir balık restoranına düzenlenen operasyonda antik çağlara ait bir çeşit Yunan çömleği olan 11 amfora ele geçirildi. Restoran sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer'de bir restoranda, amfora adı verilen batık gemilerde bulunan antik çağlara ait Yunan çömlekleri ele geçirdi.
Amforaların Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği istihbaratıyla başlatılan çalışmalarda, restoran aylar süren takibe alındı.
MİLATTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT
Elde edilen bilgilerle restorana 26 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda milattan önce 450'li yıllara ait olduğu değerlendirilen, o çağda zeytinyağı ve tahıl saklamak için kullanılan çift kulplu 11 amfora ele geçirildi.
Amforaların Roma ve Helensktik dönemlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Amforaların balıkçıların ağlarına takılarak bulunduğu, el değiştirerek ünlülerin müşterileri olduğu belirtilen restoranda sergilendiği öğrenildi.
Emniyet ekiplerince el konulan amforaların, incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı