Balık tutmaya gitmişti, cesedi bulundu!

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında göle balık tutmaya gittiği belirtilen bir kişinin cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 07:42
Balık tutmaya gitmişti, cesedi bulundu!
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Eğirdir Gölü'nün Gelendost ilçesi Yenice köyü Söğütler mevkisinde göl kıyısında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, göl kenarında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Yenice köyündeki evinden sabah göle balık tutmaya giden Şakir Demirkol (74) olduğu tespit edildi.

Demirkol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


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