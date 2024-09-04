Balıkesir açıklarında 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:50
Balıkesir açıklarında 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.


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