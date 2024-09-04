Balıkesir açıklarında 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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