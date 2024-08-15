Ayvalık Müzik Akademisi mucizesi

15 Ağustos 2024 Perşembe

Onlardan ne zaman söz edecek olsam, aklıma ve yüreğime yerleşen ilk sözcük hep bu oluyor: “Mucize!”

Onlar dediğim AIMA. Yani Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi. Bu sayfanın okurları anımsayacaktır. Ama yeni ya da genç okurlar için bir ön bilgi vermeliyim: Bu “mucize” önceleri Filiz Ali’nin hayaliydi.(1998’di). Sayısız insan el verdi. Usta müzisyenler, İdil Biret, Ayla Erduran, Suna Kan seferber oldu. Ayvalık’la gönül bağı olan; Filiz Ali’ye inanıp güvenenlerin katkısı, desteği, ilgisi, müziğin gücüne duyulan inançla bütünleşince ortaya bu mucize çıktı. AIMA kuruldu. Ustalık sınıflarını, ustaların ustaları üstlendi. O gün bugün 1000’i aşkın yetenekli genç sanatçıya, ufuklarını genişletmek olanağı sunuldu.

Ustalık sınıflarıyla yetinilmedi. AIMA’ya katılmış genç müzisyenlerden 20’si seçilerek AIMA Festival Orkestrası kuruldu (2013). Sadece Ayvalık’ta değil, Ayvalık dışında da konserler verdiler. Bununla da yetinmediler bir de festival kurdular iyi mi! Bu yıl Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali tam 10. yaşını kutluyor.

AYVALIK-MİDİLLİ MÜZİK KÖPRÜSÜ

Şimdi bir de hedef büyüttüler. Şöyle ki: Ayvalık’ın karşı kıyısı Lesbos-Midilli Adası. İki yakanın balıkları birbirine karışır. Hani neredeyse zeytinleri bile karışacak. Şair Sapho’nun adası Lesbos’un da bir müzik festivali var: Molivos Müzik Festivali. O festival de 10 yaşında. Ve onların bu yılki festival teması “dostluk”. (Yunanca söylenişi “filia”)

Anladınız elbet! Bundan iyi fırsat mı olur! Dünyanın kin, nefret, şiddetle çalkalandığı, savaş oyunlarının egemen olduğu sırada iki festival güçbirliği yaptı. AIMA Festivali’nin Selçuk Demirel elinden çıkma, saçlarında notaları taşıyan genç kız afişiyle, Molivos Festivali’nin S. Mitropoulos imzalı, notaları taşıyan emekçi karınca misali genç müzisyenleri içeren afişleri adanın dört bir yanını sarmıştı.

Muhteşem konserin dört kahramanı: Umut Sağlam, Danae ve Kiveli Dörken, Orkun Pala.



Geçen hafta içinde iki genç Türk müzisyen Umut Sağlam (viyolonsel) ve Orkun Pala (keman), iki Yunan genç piyanist Kiveli Dörken ve Danae Dörken kız kardeşlerle birlikte muhteşem bir konser verdi. (Piyanist kız kardeşler hem bu festivalin kurucuları hem de dünya sahnelerinde ünlenmiş sanatçılar.) Adanın Sigri bölgesinde Osmanlı kalesinin girişinde, tam da koskoca Osmanlı tuğrasının altına kurulmuştu sahne. Çağdaş Yunan besteci Xenakis ve Adnan Saygun’un eserleriyle başladı konser. İki bestecinin de ortak yanı, güçlerini geleneksel müzikten almalarıydı.

BÜYÜLÜ ANLAR

Umut Sağlam, Adnan Saygun’un viyolonsel için solo partita’sını yorumlarken dünyanın her yerinden gelmiş o kalabalık dinleyici kitlesi adeta soluğunu tuttu. Gökyüzü ve yıldızlar daha da alçaldı. Dalgalar ve çakıl taşları gitgellerini durdurdu. Büyülü bir andı. Sanatçının hem kendi başına hem de kurmuş olduğu uluslararası Viatores Kuartet ile 2024’te birbirinden ünlü uluslararası yarışmalarda birçok önemli ödül kazandığını belirtmeliyim. Halen Leipzig’de ustalık derecelerini tamamlayan Orkun Pala da Menuhin bursunu kazanmış. Ayrıca sahne karizması da çarpıcı.

Konser Beethoven’ın 1 no’lu piyano ve yaylı sazlar üçlüsüyle sona erdi. Alkışlar dinmek bitmedi. Sahnede dört gencin Umut (26), Orkun (25), Kiveli (29) Danae (33) yaydıkları sinerji elle tutulabilir yoğunluktaydı. Birbirleriyle kurdukları iletişim ve ilişki de öyle.

O konser anları boyunca içinde yaşadığımız hoyratlık, çirkinlik, şiddet, acımasızlık, ayrımcılık, yalan dolan yok oldu. Yerini daha güzel, daha eşitlikçi bir dünya mümkün düşüncesi ve umudu aldı. Sanki arındık.

Bu önemli konserde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergil de sanatçıları yalnız bırakmamıştı. Konser öncesi yaptığı konuşmada kültürlerarası etkileşim ve dostluğu vurgulayan bir konuşma yaptı.

Konser alanından insanlar dağılırken, dinleyicilerin sanatçılarımızın peşinden koşup onları tekrar tekrar kutlamaları görülecek bir şeydi! (Tanrı’m iyi ki yaşıyorum. İyi ki yaşıyorum!)

HEEEY EGELİLER

Şimdi dikkat: Uluslararası Molivos Müzik Festivali’nin ( 9- 12 Ağustos) bütçesi AIMA’nın bir yıllık bütçesinin tam 10 katı!

Bu gerçeği AIMA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Tapan Coşkun’dan öğrendiğimde kulaklarıma inanamadım. Onların üç günlük festival bütçesi, AIMA’nın bir yıllık tüm faaliyetleri, ustalık sınıfları, artı festival, artı orkestra vb.nin 10 katıydı. Çünkü onları devlet, kültür bakanlığı, valilikler, yerel yönetimlerce destekliyordu.

AIMA’nın her yaptığı ise devlet bütçesiyle falan değil, sadece sponsorların katkılarıyla gerçekleşti, gerçekleşiyor. AIMA Müzik Festivali’nin ana sponsoru yıllardır Sabancı Vakfı. Master class ustalık sınıflarının geçen yıldan beri eğitim sponsoru ise İş Bankası, İş Yatırım. Her iki kuruluşa da sonsuz teşekkürler! İyi ki varlar!

Devletin bırakın yardımını, Ayvalık’ta Kültür Bakanlığı’na ait mekânların kullanımı için bile onlardan insafsız kiralar alınıyor.

Bu yıl Balıkesir CHP’ye geçince ilk kez, evet ilk kez belediye başkanı Ahmet Akın ilk iş kültür kurumlarıyla iletişime geçti. “Sesimizi duyan bir muhatap bulmak bile çok sevindiriciydi” diyor Eren Tapan.

Yıllardır hizmet görmüş piyanoları artık taşınamaz hale geldiğinde hemen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergil, Balıkesir’e başvurmuş, ve Balıkesir’deki iki piyanonun biri derhal Ayvalık’a yollanmıştı. Bu basit işlem bile AIMA’ya gönül verenleri sevince boğmaya yetmişti. Umarım geri istemezler, bu bağış kalıcı olur!

Bu yaz ustalık sınıflarında 10 genç viyonsel, 34 genç flüt, 9 genç klarnet, 16 genç keman, 11 genç piyano, 15 genç viyola ustalık sınıflarına katılmaya hak kazandı. Üstelik hocalar, ücret almadan gönüllü ders vermek isteseler bile emeğe olan saygıdan AIMA bunu kabul etmiyor mutlak emeğin karşılığını ödüyordu!

Festivalleri ise 14 Haziran’la 21 Eylül arasında sürüyor. AIMA Festival Orkestrası’nı pandemi sonrasında ekonomik güçlüklerden toplayamamışlardı!

Eren’e sordum. Peki nasıl sürdürüyorsunuz, diye. Yanıt şöyle geldi: “Filiz Ali’nin iradesi, inadı, kişiliği ile. Sponsorlar ile. Gönül veren insanların desteği ile. İmeceyle.”

Öyleyse hep birlikte haykıralım: Eyyy Egeliler, Eyyy Türkiye’nin aydınlık insanları AIMA’ya sahip çıkın! Ona sahip çıkmak, umutsuzluğu, tek sesliliği, ayrımcılığı, şiddeti, karanlığı geriletmek demek!