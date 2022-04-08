Balıkesir Merkez Havalimanı para yutmaya devam ediyor

08 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’nin her yerine havalimanı açıyoruz diyerek övünen AKP, Balıkesir’de 76 milyon lira harcayarak Balıkesir Merkez Havalimanı yaptı. Ancak, iki yıl geçmesine rağmen bir uçak dahi inmedi. Kullanılmayan havalimanı için 1 milyon 150 bin kW elektrik alımı ihalesine çıkıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü şimdi de havalimanının etrafını saran otların temizlenmesi için ihaleye çıktı.

AKP, 2016’da yılında Balıkesir’e bir havalimanı yapma kararı aldı. Yolcu sayısı 1 milyon hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak yapıldı. 100’e yakın kişinin görev yaptığı havalimanı, Şubat 2020’de hizmete açıldı. Ancak açıldığı günden bugüne kadar bir tek uçak inmedi. Elektriklerin yandığı, klimaların çalıştığı ve onlarca kişinin işbaşı yaptığı havalimanı bir yolcu dahi göremedi. Çalışmayan Balıkesir Merkez Havaalanı için Ulaştırma Bakanlığı 1 milyon 150 bin kW elektrik ihalesine çıktı.

OT İHALESİ

Havayolu şirketlerinin de tercih etmediği atıl durumdaki Balıkesir Merkez Havaalanı kullanılmayınca pist bölgesi tamamen otlarla doldu. Yangın tehlikesi

ihtimaline karşı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ihale ile otları toplatarak satmak için ihaleye çıktı. 18 Nisan 2022 tarihinde Havaalanı Müdürlüğü’nde yapılacak. Otlar, KDV dahil 13 bin lira muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile satışa çıkarılacak. ? İZMİR

İHALESİ ÇALIK’A VERİLDİ UÇAK YERİNE OT BİTİYOR

- CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin: Balıkesir Merkez Havaalanı, AKP’nin devasa israflarından birisi olarak şimdiden tarihteki yerini aldı. Bir süre önce enerji ihalesi yapılmış ve ihaleyi yandaşlardan birine verecekler demiştik. AKP’liler “Yok öyle şey göreceksiniz” falan derken ihale sonuçlandı ve ihale yandaş Çalık’a verildi. Şimdi ot ihalesi yapılıyor. Havaalanı yapıyorlar, üzerine uçak inmiyor, uçak inmediği için ot bitiyor, sonra o otları da kaldırıp ihaleyle satıyorlar. Buradan AKP’li yöneticilere öneriyorum, otları siz yolun, havaalanının hemen yanındaki Ovaköy’e götürün. Ovaköy’deki mandalar yesin süt yapsın, yoğurdunu da memleketteki tarım kredi mağazalarında satın, manda yoğurdundan ülkeyi mahrum bırakmayın. Havaalanının apronunu da yaş meyve sebze kurutmalığı ve salça için değerlendirip enflasyonla mücadele konusunda önemli bir mevzi alınmış olur. Bu sayede yalnızca bakanın ve AKP’lilerin değil tüm ülkenin gözleri ışıl ışıl baksın.