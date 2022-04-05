Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşu 'fırtına' nedeniyle ertelendi
Rize-Artvin Havalimanı'nın tamamlanan pistinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait uçakla seyrüsefer cihazlarının testi için gerçekleştirilecek uçuş fırtına nedeniyle ertelendi.
Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.
Rize- Artvin Havalimanı'nda DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte planlanan test uçuşu ertelendi. Seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilmesi planlanan kalibrasyon uçuşu, Meteoroloji'nin uyardığı, saatte 75 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Hassas ölçüm yapan uçağın daha sağlıklı ve düzgün veri alabilmesi için uygun hava şartlarında uçuşunu yapması planlanıyor.
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