Balıkesir'de 16 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'de yasadışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Altıeylül, Susurluk, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda 12'si Afganistan, 3'ü Suriye, 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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