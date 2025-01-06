Balıkesir'de acı olay: 14 yaşındaki Tolga hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 14 yaşındaki Tolga Peker motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Balıkesir'de acı olay: 14 yaşındaki Tolga hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:55

Zeytinli Mahallesi’nde "Zeytinci Ramazan" olarak tanınan Ramazan Peker’in 14 yaşındaki oğlu Tolga Peker, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Peker’in yıllar önce dayısının da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tolga Peker’in cenazesi, bugün öğle vakti Zeytinli Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedildi.


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