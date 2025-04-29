Balıkesir’de altın uğruna felaketin eşiği: 48 ayrı dinamit patlatacaklar

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:31

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:31

Balıkesir’de, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından patlatmalı açık ocak altın madeni işletmesi kurma çabası tepkilere neden oldu. CHP'li Serkan Sarı konu hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, projenin aktif faylara bıçak sırtı yakınlığı, orman kıyımı ve içme sularına tehdit gibi ağır riskler taşıdığı ortaya konuldu.

"FELAKETİ BAŞLATMADAN DURDURMAK ZORUNDAYIZ"

BirGün’den Aycan Karadağ haberine göre; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı projeye dair “Koza Altın Madeni İnceleme ve Değerlendirme Raporu” hazırladı.

Sarı, raporu Balıkesir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TBMM’ye sunduğunu belirterek, “Bu felaketi daha başlamadan durdurmak zorundayız” dedi.

48 AYRI DİNAMİT PATLATACAKLAR

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Turplu Mahallesi sınırlarında, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından patlatmalı açık ocak altın madeni işletmesi kurmak için harekete geçildi. Bakanlık, proje için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı vererek projenin önünü açtı. Proje, 12,35 hektarlık orman sahasında yılda 14 bin 625 ton cevher çıkarılmasını öngörüyor. Proje kapsamında iki yılda 48 ayrı dinamit patlatması planlanıyor. Proje alanına en yakın köy Turplu’ya 2,3 kilometre, en yakın ahıra ise yalnızca 540 metre mesafede.

CHP’li Sarı’nın hazırladığı raporda madenin üretim takvimi şöyle özetlendi: “Yıllık 14.625 ton cevher çıkarılması planlanan sahada toplam 48 kez patlama yapılacaktır. Projenin ekonomik ömrü 24 ay olup, toplam kazı miktarı 71.577 tondur. Patlatmalar sonucu açığa çıkacak pasa miktarı 42 bin ton; cevher ise Bergama Ovacık tesisine taşınarak siyanürle ayrıştırılacaktır.”

FAY HATTI ALARMI

Raporda deprem tehlikesine ilişkin çarpıcı bilgilere de yer verildi. Raporda, “Bölge, AFAD'ın 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre yüksek riskli alanlar arasında yer alıyor. Proje sahası Gökçeyazı ve Turplu segmentlerine çok yakındır. Patlatmalı madencilik, zayıf fay segmentlerinin tetiklenmesine katkı sunabilir. Bölge halkının can güvenliği açısından risk kabul edilemezdir” denildi.

KIYIM!

Proje alanı tamamen orman sınırında bulunuyor. Raporda, projeyle birlikte ormanlık alanlarda büyük çaplı ağaç kesimi gerçekleştirileceği belirtilirken, şirketin "bedeli karşılığında ağaç kesmek" üzere Orman Genel Müdürlüğü’nden parça parça izin almayı planladığı ifade edildi.

Raporda şunlar belirtildi: “6831 sayılı Orman Kanunu’na göre izin fon bedeli ödeyerek devlet ormanlarında madencilik yapılmasının yolu açılmıştır. Özetle, ağaç kesecekler.”

İÇME SULARI TEHLİKEDE

Raporda biyoçeşitlilik ve su kaynakları açısından da ciddi uyarılar yapılarak şunlar aktarıldı: “Alaca sansar, şah kartal gibi koruma altındaki türler sessiz habitat ister; 48 patlamalı ocakta yaşamaları beklenemez. 127 kuş ve 42 memeli türü göçe zorlanacak. ÇED alanı ile Karanlık Dere arası yalnızca 58 metre; yağışlı mevsimlerde pasa taşkını ve kimyasal sürüklenme kaçınılmazdır.”

Raporda son olarak şunlar dile getirildi: “Patlatmalı açık ocak projesi; deprem tetikleme potansiyeli, ekosistem tahribatı ve su kaynaklarına yakınlığı nedeniyle sürdürülebilirlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Proje iptal edilmelidir.”