Balıkesir’de aranan 208 şahıs yakalandı: 16 tutuklama

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:54

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde huzur ve güven ortamını en üst düzeyde tutmak adına denetimlerine devam ediyor.

Son bir haftada yapılan Asayiş, KOM, Narkotik, Tem, Göçmen kaçakçılığı ve Trafik şubelerince suça ve suçluya ağır bir darbe vuruldu. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, göçmen yakalanırken, aranma kaydı bulunan 208 şahıs yakandı. Operasyonlar toplamında 16 şahıs tutuklandı.

271 DOSYA AYDINLATILDI

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri son bir haftada kişilere karşı meydana gelen 242 olayın 225’ini aydınlatmayı başarırken, 17 olayı aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Olaylarla ilgili 335 şüpheli şahsa da işlem yapıldı.

Malvarlığına karşı, meydana gelen 84 olayın 46’sı aydınlatılırken, 38 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Aydınlatılan olaylarda 57 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler tarafından; 15 ruhsatsız tabanca, 256 fişek, 9 ruhsatsız av tüfeği, 67 av tüfeği kartuşu, 3 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 6 tabanca şarjörü, bir hassas terazi ele geçirildi. Yapılan 106 bin 794 şahıs sorgusunda ise aranma kaydı bulunan 208 şahıs yakalandı.

147 KILO KAÇAK TÜTÜN 100 LİTRE ALKOL YAKALANDI

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan 10 kaçakçılık olayına müdahale ederek, 14 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda; 146 bin 400 makaron, 17 bin 960 dolu makaron, 147 kg tütün, 5 Elektronik Sigara Makinası, 145 bin 197 adet muhtelif emtia, 8 akıllı saat, 17 cep telefonu aksesuarı, 100 litre etil alkol ele geçirildi.

12 UYUŞTURUCU TACIRI TUTUKLANDI

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonları kapsamında 61 olaya müdahale ederek, 81 şüpheli şahsa işlem gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda 12 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda; 24.126 gram sentetik ecza hap, 134 gram metamfetamin maddesi, 98 gram esrar maddesi, 75 kök kenevir bitkisi, 25 gram kokain maddesi, 8 gram bonzai maddesi, 5 bin 565 TL para ele geçirildi. Narkotik ekipleri ayrıca "en iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında okullarda velilere yönelik 13 seminer faaliyetinde bin 400 veliyi uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

2 TERÖRİST CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Balıkesir TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı ve DHKP/C silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim etti.

Ekipler ayrıca PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan İstanbul talimatı operasyonda yakaladıkları bir şahsıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada il genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İl Merkezinde 4, Ayvalık İlçesinde 7 ve Bandırma İlçesinde 5 olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen yakaladı.

Sorgulanan 118 şahıstan il merkezinde 4 yabancı şahıs yakalanarak Bandırma GÖKSEM’e teslim edildi. Operasyonlarda yakalanan 2 organizatör ise tutuklandı.

32 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimlerinde 32 bin 636 araç denetlendi. Denetimlerde 153 Okul servis aracı, 8 bin 910 Motosiklet ve 3 bin 511 alkol/ uyuşturucu ve uyarıcı kontrolü yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 96 Alkol denetim sonucu ehliyet iptali yapılırken, kusurlu bulunan 457 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü suç ve suçluyla mücadelelerine aralıksız devam edeceklerini bildirdi.