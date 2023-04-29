Rize'de dereye düşen araçtaki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 21:52
Rize'de dereye düşen araçtaki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde 54 yaşındaki Hayrullah Bilgin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarını aşarak dereye düştü.

Kazada sürücü ile eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mürvet Özdemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Rize trafik kazası

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