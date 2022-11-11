Balıkesir'de dehşet: Boşandığı erkek tarafından sokakta başından vuruldu
Balıkesir'in Havran ilçesinde 21 yaşındaki kadın, boşandığı erkek tarafından sokak ortasında silahla başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Temaşalık Mahallesi Çamdibi yolunda boşandığı Onur K. ile karşılaşan Gülay A. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönen tartışmada Onur K., eski eşi Gülay A.'ya (21) aracından aldığı tüfekle ateş açtı.
BAŞINDAN YARALANDI
Gülay A., başından aldığı yara ile ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülay A., 112 ambulansı ile önce Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ameliyata alınan Gülay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
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