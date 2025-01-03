Balıkesir'de feci kaza... Minibüs otomobille çarpıştı: 2 kişi öldü, 10'dan fazla yaralı...

Balıkesir’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 10’dan fazla kişi yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza... Minibüs otomobille çarpıştı: 2 kişi öldü, 10'dan fazla yaralı...
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:31

Edinilen bilgilere göre kaza, Kepsut kara yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 975 plakalı minibüs ile 10 F 4728 plakalı otomobil, Hotaşlar kavşağında çarpıştı.

2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken otomobilde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 10’dan fazla kişi de yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Kepsut-Dursunbey kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Balıkesir

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