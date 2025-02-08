Balıkesir'de işçi servisi yoldan çıkıp devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralı işçiler, Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gönen-Bandırma karayolu Buğdaylı mevkiinde D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı işçi midibüsü, refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki İ.Ş., N.E., G.A., O.C., N.Ç., İ.Y., Y.K., İ.U., Ş.K., E.K., E.B., A.Ç., H.B., E.E., E.O., Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırıldı.
İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.
Etiketler: #Balıkesir #İşçi #kaza #servis
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