Balıkesir'de işçi servisi yoldan çıkıp devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralı işçiler, Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'de işçi servisi yoldan çıkıp devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:47

Gönen-Bandırma karayolu Buğdaylı mevkiinde D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı işçi midibüsü, refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.Ş., N.E., G.A., O.C., N.Ç., İ.Y., Y.K., İ.U., Ş.K., E.K., E.B., A.Ç., H.B., E.E., E.O., Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırıldı.

İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.


Etiketler: #Balıkesir #İşçi #kaza #servis

İlgili Haberler

İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Kocaeli'de 4 araçlık zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı...

Kocaeli'de 4 araçlık zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı...
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda peş peşe iki kaza: Yaralılar var!

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda peş peşe iki kaza: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler