İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Ataşehir'de bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 08:51

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde TEM Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otoyolda henüz nasıl meydana geldiği bilinmeyen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın gerçekleştiği yere gelerek inceleme çalışmaları yaptı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici ile kaldırılması ile Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.


Etiketler: #Ataşehir #otoyol #zincirleme kaza #İstanbul

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