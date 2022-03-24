Balıkesir’de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek olan 300 gramlık Kare Ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesine Balıkesir merkezi ve 12 ilçesinde de ulaşabileceği" belirtildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş'ın, Ramazan ayı boyunca pideyi 2 buçuk liraya satacağı açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Ramazan ayı boyunca Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından pidelerini alabilecekler. Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını 'Balıkesir klasiği' klasiği olarak ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, hemşerilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca, somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edecek.
FIRINTAŞ SATIŞ NOKTALARI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'de 300 gram pidenin 2 buçuk liraya alabileceği ilçeler ise şu şekilde açıklandı:
"Altıeylül merkez, Karesi merkez, Edremit merkez, Altınoluk, Akçay, Güre, Altınkum, Burhaniye, İvrindi, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Bandırma, Gömeç ve Havran. Susurluk İlçesi’nde de kısa sürede Fırıntaş satış noktası hizmete girecek"
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