Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta yakını doktora saldırdı! Tarafların suç kayıtları dikkat çekti

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:01

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:01

Şişli'de muayene olmak için sağlık merkezine giden Arzu C., Doktor Ahmet Ö.’den ilaç yazmasını istedi. Doktorun, sistemin çalışmadığını belirterek beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada panik atak geçiren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu öğrenen oğlu Lütfü Koray C., sağlık merkezine giderek doktorun odasına girdi ve aralarında kavga çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülere göre, Lütfü Koray C. doktoru darp etti. Doktorun da karşılık vermesiyle büyüyen kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Her iki taraf da darp raporu alarak birbirinden şikâyetçi oldu. Doktor Ahmet Ö., polise verdiği ifadede can güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtirken, Lütfü Koray C. annesine kötü davranıldığını öne sürdü. Gözaltına alınan Lütfü Koray C., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SUÇ KAYITLARI ŞAŞIRTTI

Olayın ardından tarafların geçmişteki sabıka kayıtları gündeme geldi. Hasta yakını Lütfü Koray C.’nin “iş yeri ve kurumdan hırsızlık” ve “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, Doktor Ahmet Ö.’nün ise “görevi yaptırmamak için direnme” ve “tehdit-hakaret” gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.