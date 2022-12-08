Balıkesir'de Kuvayı Milliye Anıtı’na saldırı

08 Aralık 2022 Perşembe, 17:04

Balıkesir Burhaniye'de, 2008 yılında heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan Kuvayı Milliye Anıtı’na kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Burhaniye Belediyesi ekipleri, anıttaki inceleme sonrası tahribatı raporlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“BUNLAR TARİHLE SORUNU OLAN ECDATLARIN CANINI HİÇE SAYANLARDIR”

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler saldırıyı kınayarak şunları söyledi:

“Bunu yapanlar tarihle sorunu olanlar, ecdatlarının canını hiçe sayanlardır. Bu topraklar Kuvayımilliye’nin en önemli yerleridir. Bu cesur, vatanı için tereddütsüz olarak canını yok sayan Kuvayımilliye kahramanlarımızın anıtına yapılan bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacaklarını umuyorum. Biz belediye olarak suç duyurumuzu gerekli mercilere yaptık.”