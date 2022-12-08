Balıkesir'de Kuvayı Milliye Anıtı’na saldırı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Kuvayı Milliye Anıtı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu anıtın bazı kısımları zarar gördü.
Balıkesir Burhaniye'de, 2008 yılında heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan Kuvayı Milliye Anıtı’na kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Burhaniye Belediyesi ekipleri, anıttaki inceleme sonrası tahribatı raporlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
“BUNLAR TARİHLE SORUNU OLAN ECDATLARIN CANINI HİÇE SAYANLARDIR”
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler saldırıyı kınayarak şunları söyledi:
“Bunu yapanlar tarihle sorunu olanlar, ecdatlarının canını hiçe sayanlardır. Bu topraklar Kuvayımilliye’nin en önemli yerleridir. Bu cesur, vatanı için tereddütsüz olarak canını yok sayan Kuvayımilliye kahramanlarımızın anıtına yapılan bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacaklarını umuyorum. Biz belediye olarak suç duyurumuzu gerekli mercilere yaptık.”
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar