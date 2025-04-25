Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu!
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AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:24

Kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinde annesi ve babasıyla piknik yapan Ali Ulaş Günaltay, kumsalda hareketsiz yatan bir yunus fark etti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Saha Bot Komutanlığı ve Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunus üzerinde inceleme yaptı.

Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, Burhaniye Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.


Etiketler: #Balıkesir #Yunus #ölü bulundu

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