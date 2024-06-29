Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:14
Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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İlçeye bağlı kırsal Çaygöreren Mahallesi'ndeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanları görenler, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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