Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:45

Güncelleme: 19.02.2025 - 16:45

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Susurluk ilçesinde yapılan operasyonda, ekipler 52 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan cam aparat ele geçirdi. Aynı gün kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda ise 38 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.