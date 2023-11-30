Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:41

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:41

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Karesi ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 9 şüpheliye ait 2 ikamet adresi, 2 araç ve 1 işyerinde icra edilen operasyon sonucu; 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram kubar esrar, 91 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 6 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 paket esrar sarma kağıdı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği ve tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen 9 bin lira para ele geçirildi.

Olayda yakalanan 9 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı verildi.