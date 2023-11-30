Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Balıkesir’in Karesi, Altıeylül ve Bandırma ilçelerinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:41
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı!
Abone Ol google-news

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Karesi ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 9 şüpheliye ait 2 ikamet adresi, 2 araç ve 1 işyerinde icra edilen operasyon sonucu; 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram kubar esrar, 91 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 6 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 paket esrar sarma kağıdı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği ve tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen 9 bin lira para ele geçirildi.

Olayda yakalanan 9 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı verildi.


uyuşturucu

İlgili Haberler

Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Torbacıdan polise 'Bunlar pudra şekeri' savunması

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: Torbacıdan polise 'Bunlar pudra şekeri' savunması
Kargo firmasına uyuşturucu operasyonu: 40 kg uyuşturucu ele geçirildi

Kargo firmasına uyuşturucu operasyonu: 40 kg uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler