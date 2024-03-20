Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 6-20 Mart döneminde gerçekleştirilen çalışmalarda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Etimesgut ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Etimesgut Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6-20 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 13 kilogram kubar esrar, 458 kök kenevir, 240 gram bonzai, 50 gram kokain, 2 hassas terazi ve 3 iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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