Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Ankara'da uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 6-20 Mart döneminde gerçekleştirilen çalışmalarda 1 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:01
Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Etimesgut ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Etimesgut Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6-20 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 13 kilogram kubar esrar, 458 kök kenevir, 240 gram bonzai, 50 gram kokain, 2 hassas terazi ve 3 iklimlendirme sistemi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 


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