Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Elazığ’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamalarda 4 şahsın üst ve ikametlerinde yapılan aramada satışa hazır 20 parça halinde 86,36 gram esrar maddesi, 8 parça halinde 9.75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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