Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:06

Güncelleme: 20.03.2024 - 17:06

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 4 şahsın üst ve ikametlerinde yapılan aramada satışa hazır 20 parça halinde 86,36 gram esrar maddesi, 8 parça halinde 9.75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.