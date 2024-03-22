Balıkesir'deki peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, bölgedeki deprem faaliyetlerinin belirli periyotlarla tekrarlandığına dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
AFAD verilerine göre Balıkesir'de meydana dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bugün saat 05.08'de Dursunbey ilçesinde yeniden bir deprem meydana geldi. Yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.
Konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür X üzerinden açıklamada bulundu.
Görür şu ifadeleri kullandı:
"Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924,1952 ve1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle."
Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924,1952 ve1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle. pic.twitter.com/gSTYJYDLLj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 21, 2024
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