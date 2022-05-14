Balıkesir'in Kepsut ilçesinde serinlemek için dereye giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 13 yaşındaki bir erkek çocuğu serinlemek için girdiği derede boğuldu.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla dereye giren 13 yaşındaki Hasan, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Hasan Orkide (13), serinlemek için 4 arkadaşıyla Kille Deresi'ne girdi.
1 SAATLİK ARAMANIN ARDINDAN BULUNDU
Bir süre sonra Orkide'nin suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri suda arama yaptı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılan Orkide'nin cesedi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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