Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:34

Güncelleme: 23.09.2023 - 08:34

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen “Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali’ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17’inci kez aynı coşkuya ev sahipliği yapıyor. 10 ülkenin katıldığı dört günlük festival, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile konuk ülkelerden gelen katılımcılar ve İzmirliler katıldı.

“SAVAŞTAN ÇIKAN BİR MİLLETİN BAŞLATTIĞI BARIŞ SEFERBERLİĞİ”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, G azi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan bu festivalin Balkan ve dünya halkları arasında barışı tesis etmek için atılan evrensel bir adım olduğunu söyledi. Soyer festivali savaştan çıkan bir milletin başlattığı barış seferberliği olarak da nitelendirdi.

“FESTİVALİ İZMİR’İN HİÇ BİTMEYECEK BARIŞ MÜCADELESİNE ADIYORUZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ten bu toprakları canları pahasına korumanın ve gerektiğinde ölüme koşmanın önemini öğrendikleri vurgulayan Başkanı Soyer, şunları söyledi: “Balkan Festivali, şehrimizin barışa ve Cumhuriyete sevdalı insanlarının eseridir. İzmir’in hem milli hem de ulvi meselesidir. Hiç kimse barışın kendi kendine korunacağını sanmasın. Nasıl ki savaşmak ve zaferler kazanmak bir mücadelenin sonucuysa, barışı korumak da mücadele gerektirir. Oturarak, seyrederek, masa başında dünya kurtararak barış korunmaz. Barış sadece bir fikir değil aynı zamanda eylemdir. O nedenle Atamızdan yadigâr bu festivali İzmir’in hiç bitmeyecek barış mücadelesine adıyoruz.”

“ZENGİNLİĞİ ŞEHRİMİZİN BALKAN TÜRKLERİNE BORÇLUYUZ”

İzmirlileri festivale davet eden Soyer, “Atamızın izinde barışın sesini çoğaltmak için tüm herkesi festivale davet ediyorum. İzmir’in Balkan haritasında görünmediğine bakmayın. İzmir yüreğinin bir yanı Rumeli diğer yanı Anadolu olan Balkan şehridir. Bu şehrin yüz ölçümü kıtalardan büyük, geçmişi takvimlerden eskidir. Bu müthiş zenginliği şehrimizin Balkan Türklerine borçluyuz. İyi ki İzmir’desiniz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılışın ardından katılımcılar Kültürpark’a kadar kortej eşliğinde yürüdü.

GÖSTERİ, SERGİ VE KONSERLER

Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan festival, 22 - 25 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festivale; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya ve Sırbistan konuk olacak. Festivalde halk dansları gösterilerinin yanı sıra konserler ve sergi de olacak.