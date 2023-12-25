Balkona bırakılan kovadaki közden yangın çıktı: 5 ev kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:30

Divriği ilçesi Olukman köyünde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, köyde yaşayan Abdullah Arslan, soba kovasını balkona bıraktı.

4 EVE DAHA SIÇRADI

Rüzgarla küllerin arasındaki köz nedeniyle yangın çıktı ve yayıldı. Alevler 4 eve daha sıçradı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Divriği Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Hakan Gök de köye gidip incelemelerde bulundu. Yangında yaralanan olmazken, 5 ev ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.