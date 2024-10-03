Balkonda çamaşır asarken, komşusunun cesedini gördü

Üst kat komşusunun çamaşır asarken fark ettiği Nazende Kılıç, evinin balkonunda hareketsiz şekilde bulundu. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Balkonda çamaşır asarken, komşusunun cesedini gördü
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:49

Bilecik’te bir kadın çamaşır asmak için balkona çıktığında alt kattaki komşunun cesedi ile karşılaştı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde tek başına ikamet eden 87 yaşındaki Nazende Kılıç isimli kadın, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Şahsın üst kat komşusunun çamaşır asmak için balkona çıktığında Nazende Kılıç’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken gördüğü ve durumu polise bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Nazende Kılıç’ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Kılıç’ın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cesedinin Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.


Etiketler: #Bilecik #Balkon

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